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منوعات

بـ ماكياج صاخب.. شاهد لوك رضوى الشربيني

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:38 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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محمد بدران
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»،

ظهرت رضوى الشربينى بـ تيشيرت ابيض فى اسود وبنطلون اسود، وماكياج صاخب، مع حرصها على وضع أحمر شفاه باللون الأحمر، كما ظهرت وشعرها الكيرلى منسدلا على كتفيها بإطلالة أنثوية.

وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلًة: "سعيدة مع فراشة الجديدة".

وانهالت الإعجابات والتعليقات من محبى الإعلامية رضوى الشربينى على إطلالته: "حبيت اللوك - قمر - تخبلين - بحبك قوى - شعرك جميل - حبيبتى يارضوى - لذيذة - حلوة".

يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج «هي وبس» على قناة "سي بي سي سفرة" منذ فبراير 2017.
بـ ماكياج صاخب.. شاهد لوك رضوى الشربيني
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