AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة نورينكو الصينية لنقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
كريم الخطيب
شهد اللواء "توحيد توفيق" مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة "نورينكو "الصينية العالمية .

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار.

في هذا الصدد أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية , تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية .

أشار "التراس" الى أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة ,بالإضافة إلي صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة .

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والصين وتتضمن التصنيع المشترك وتدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعات الدفاعية والسكك الحديدية ,مؤكدا أن عوامل تطوير مجالات التعاون بين البلدين متوافرة ,في ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين ووجود قاعدة صناعية متطورة بالعربية للتصنيع .

وأضاف أن الهيئة تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات القوات المسلحة وتطوير وتحديث منظومة أنظمة التحكم وإشارات السكك الحديدية ,مشددا علي الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر، وتوقيعها عددا من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والأوروبية تسمح بدخول منتجاتها لهذه الأسواق دون جمارك وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات المشتركة للسوق الخارجي من خلال مصر، لافتًا إلي ضرورة مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.

من جانبه أشاد "شى لى" ممثل شركة "نورينكو الصينية في مصر "بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية , معربا عن تطلع شركته للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا, لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.

وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية ,مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية .
"العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة نورينكو الصينية لنقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية
"العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة نورينكو الصينية لنقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التراس: الرئيس السيسي وجه العربية للتصنيع بنقل وتوطين التكنولوجيا

تحالف تقوده العربية للتصنيع .. إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية.. تطبيق الدفع الإلكتروني.. تحديد عدد الركاب بكل رحلة ومتابعة الإيرادات.. وربط وسائل المراقبة الإلكترونية مع أي جهة أمنية

بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وسيتي لتنفيذ التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية

بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع مع شركة سيتي للتكنولوجيا والاتصالات.. تنفيذ التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية وتطوير تكنولوجيا المعلومات للوزارات والجامعات

السيسي يشيد بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا العلمية في مصر .. صور

الرئيس السيسي يتفقد جناح العربية للتصنيع بمعرض كايرو أي سي تي.. الرئيس يشدد على أهمية وضع الدراجة الكهربائية على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية.. وتوطين صناعتها محليا

ترشيحاتنا

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

هل يأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد .. الإفتاء تجيب| فيديو

مرتضى منصور آخرهم.. مسئولون اعترفوا بالسحر في كرة القدم .. فيديو

ضربة لحكومة أردوغان.. المحكمة الدستورية تنصر ويكيبيديا: حظره انتهاكا للحرية

بعد غياب طويل.. عزيزة جلال لجمهورها: رجعت للغناء بمحبتكم |فيديو

نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده وغيابه عن التدريبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور