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مراد وهبة: مصر كانت في ذمة التاريخ في عهد الإخوان وأنقذها السيسي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:36 م
مراد وهبة
مراد وهبة
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عبد الخالق صلاح
قال الفيلسوف الدكتور مراد وهبة، إن الدولة المصرية تفككت في العصر الحديث مرتين، الأولى عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والثانية يوم 28 يناير في عام 2011 وركوب جماعة الإخوان على الثورة.

وأضاف وهبة خلال برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»، أنه عند خروج الإخوان من السجون خاف على مصر لدرجة أنه مرض، مرددا: « اعتبرت مصر أنها في طريقها الى ذمة التاريخ».

وأشار الى أن أحد الأطباء قال له: « أنت عندك مصر اسمها محمد مرسي»، وذلك من كثرة اعتراضه على حكم الإخوان وخوفه على مصر منهم.

وأكد وهبه، أن مصر أنقذها الجيش المصري في 30 يونيو، بقيادة الرئيس السيسي.
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