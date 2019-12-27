AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احتفلي مع أطفالك.. طريقة تحضير كيك الكريسماس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
كيك الكريسماس
كيك الكريسماس
Advertisements
نهى هجرس
تفكر الكثير من الأمهات فى الاحتفال بالكريسماس على طريقتها الخاصة، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل كيك الكريسماس على طريقة الشيف زينب مصطفى وهى:-

مكونات كيك الكريسماس:-
- كيكة مستطيلة كبيرة
- فانيليا أو شوكولاتة
- كريمة زبدة
- كريمة زبدة خضراء
- سبرنكلز احمر
- سبرنكلز فضى
- حلويات كرات ملونة
- جليتر فضى للحلويات
- عجينة سكر صفراء
- مملحات أعواد 

طريقة تحضير كيك الكريسماس:-

- تزين الكيكة بوردات كريمة الزبدة الخضراء والصفراء

- تضاف على الوجه نجمة بعجينة السكر الصفراء والكرات الملونة والسبرنكلز، وتزين الجوانب بأعواد المملحات

- تزين كل الكيكة وتقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه .. سمك بوري سنجاري بالفرن وأرز صيادية.. والحلو ترايفل بلح

أحلى من المحلات.. طرق غير تقليدية لتحضير التشيز كيك

بمناسبة ظهورها | طريقة تحضير التشيز كيك بالفراولة خطوة بخطوة

بان وكب كيك .. 3 طرق غير تقليدية لتحضير الكيك

هيحبوها الأطفال.. طريقة عمل كب كيك قوس قزح

بـ 3 طرق سريعة وسهلة .. حضري الكيك بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

ميزات خفية لا يعرفها المستخدمون بـ WhatsApp

لأول مرة.. هشام عباس يكشف عن اسمه الحقيقي مع منى الشاذلي| فيديو

بيان شديد اللهجة من البرلمان الليبي بعد مطالبة السراج لـ أردوغان بالتدخل العسكري

مرتضى منصور آخرهم.. مسئولون اعترفوا بالسحر في كرة القدم .. فيديو

مها أحمد: يارب لما تخدني خد ابني معايا.. فيديو

بالأدلة.. تركيا ترسل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر رحلات جوية

AdvertisementS

أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

خطر على الصحة.. احذر من الذرة المحمصة من محلات اللب والسوداني

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

بعد مطعم «الشيخ».. بيزنس لاعبي الأهلي خارج المستطيل الأخضر

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق

حمدى النقاز يكشف حقيقة طلب العودة لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق