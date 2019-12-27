احتفلي مع أطفالك.. طريقة تحضير كيك الكريسماس

تفكر الكثير من الأمهات فى الاحتفال بالكريسماس على طريقتها الخاصة، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل كيك الكريسماس على طريقة الشيف زينب مصطفى وهى:-
مكونات كيك الكريسماس:-
- كيكة مستطيلة كبيرة
- فانيليا أو شوكولاتة
- كريمة زبدة
- كريمة زبدة خضراء
- سبرنكلز احمر
- سبرنكلز فضى
- حلويات كرات ملونة
- جليتر فضى للحلويات
- عجينة سكر صفراء
- مملحات أعواد
طريقة تحضير كيك الكريسماس:-
- تزين الكيكة بوردات كريمة الزبدة الخضراء والصفراء
- تضاف على الوجه نجمة بعجينة السكر الصفراء والكرات الملونة والسبرنكلز، وتزين الجوانب بأعواد المملحات
- تزين كل الكيكة وتقدم