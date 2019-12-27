احتفلي مع أطفالك.. طريقة تحضير كيك الكريسماس

تفكر الكثير من الأمهات فى الاحتفال بالكريسماس على طريقتها الخاصة، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل كيك الكريسماس على طريقة الشيف زينب مصطفى وهى:-





مكونات كيك الكريسماس:-

- كيكة مستطيلة كبيرة

- فانيليا أو شوكولاتة

- كريمة زبدة

- كريمة زبدة خضراء

- سبرنكلز احمر

- سبرنكلز فضى

- حلويات كرات ملونة

- جليتر فضى للحلويات

- عجينة سكر صفراء

- مملحات أعواد





طريقة تحضير كيك الكريسماس:-





- تزين الكيكة بوردات كريمة الزبدة الخضراء والصفراء





- تضاف على الوجه نجمة بعجينة السكر الصفراء والكرات الملونة والسبرنكلز، وتزين الجوانب بأعواد المملحات



