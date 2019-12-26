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رياضة

شاهندة المغربي ومنى عطا الله تديران مباراة الجزائر والمغرب لـ شمال أفريقيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:52 م
صدى البلد
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كتب إسلام عوده
تشارك المحكمتان المصريتان شاهنده المغربى ومنى عطا الله فى إدارة مباراة الجزائر والمغرب التى أقيمت اليوم بالعاصمة الجزائرية ضمن مباريات بطولة شمال أفريقيا الودية لكرة القدم للسيدات تحت ٢٠ سنة، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

تكون طاقم التحكيم من شاهنده المغربى حكم ساحه ومنى عطا الله مساعدا أول و التونسية رحمه علوانى مساعدا ثانيا والتونسية هاديه عماره حكما رابعا.

وكان الثنائى شاهنده المغربى ومنى عطا الله ومعهما المصرية جمالات أحمد أدرن مباراة المغرب وبوركينا فاسو خلال البطولة والتى انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف دون رد.
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