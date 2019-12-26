بعد غياب طويل.. عزيزة جلال لجمهورها: رجعت للغناء بمحبتكم |فيديو

عادت الفنانة الكبيرة عزيزة جلال للغناء، من خلال مسرح مهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.



وارتبكت الفنانة عزيزة جلال في أولى دقائق حفلها في شتاء طنطورة بالسعودية، وتنقل قناة " mbc" فعاليات الحفل.



وقالت عزيزة جلال :" أشكركم على حضوركم وأنكم اتيتم لسماعي بعد غياب طويل، وأنا ما غبت عنكم ولا انتم غبتوا عني وأنا رجعت بمحبتكم وأغني لمحبتكم".



وأضافت عزيزة جلال:" رجعت للغناء عشان أقول شيء بسيط في شتاء طنطورة، وأشكر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تنظيم شتاء طنطورة والتطور الذي نشهده في المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة".

