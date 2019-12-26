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حوادث

مصرع ربة منزل بعد ملامستها لعامود إنارة مجاور لمنزلها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:57 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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جمالات الدمنهوري
لقيت ربة منزل بالعقد الثالث من العمر مصرعها، صعقا بالكهرباء اثر ملامستها لعامود إنارة أمام منزلها بعزبة مارون بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول نجفة ع.ق.ا 31 سنة ومقيمة بعزبة مارون بالكوم الاخضر بمركز حوش عيسي للمستشفى المركزى جثة هامدة اثر إصابتها بصعق كهربائى بعد ملامستها أحد أعمدة الانارة بجوار منزلها.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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