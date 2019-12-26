الموافقة على إنشاء مبنيين إضافيين في مدرستين بالمرج

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بدائرة المرج، بشأن إنشاء مبنيين اضافيين في مدرستين بالدائرة.



وقال النائب أحمد علي إبراهيم، خلال المناقشة، إنه تم الموافقة علي إنشاء مبني اضافي بمدرسة المرج الرسمية التجريبية لغات، وآخر بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية، بهدف تقليل اغتراب الطلاب خارج الحي، وتقليل نسبة الكثافات الطلابية والتي تعدت الـ105 طلاب في الفصل الواحد.



وأضاف نائب «المصريين الاحرار»، أن دائرة المرج لا يتوافر بها سوي مدرستين فقط لتعليم اللغات وهم مدرسة المرج الرسمية لغات، ومدرسة الغرفة التجارية الامريكية التجريبية لغات، مؤكدًا أن إضافة تلك الإنشاءات ستحد من كثافة الفصول وعدم ذهاب الطلاب لمدارس بعيدة عن الدائرة.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد الشبراوي مدير عام الاتصال السياسي بالهيئة العامة للابنية التعليمية، والمهندس عصام طلبة رئيس حي المرج، والمهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندسة شرين محمود مدير التخطيط العمراني بالقاهرة.