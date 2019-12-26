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أخبار العالم

توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال العقد المقبل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
حذرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، من أن أداء الاقتصاد الإسرائيلي لن يكون بمستوى أدائه خلال العقد المنصرم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة من 2010 حتى 2019 كانت من أفضل العقود بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي من حيث النمو والتقدم، على عكس العقود التي سبقته والتي شهدت الكساد والتضخم وتضاؤل معدلات النمو الاقتصادي وتراجعه.

وبحسب الصحيفة، فإن قطاع التكنولوجيا المتطورة سوف يشهد تراجعا خلال العقد المقبل، نظرا لأن الشركات الإسرائيلية لا تقدم منتجا تقنيا جديدا، لكن يتم بيع الشركات الناشئة في هذا المجال.

وأشارت الصحيفة أيضا الحريديم سيكونوا جزءا أيضا من أسباب تراجع أداء الاقتصاد الاسرائيلي خلال السنوات العشر المقبلة، نظرا لضعف مساهمتهم في الناتج القومي الإسرائيلي، متوقعة أيضا يتزايد معدل الفقر في إسرائيل خلال السنوات القادمة.

وبحسب هاآرتس، فإنه من المتوقع أيضا أن تشهد السنوات العشر القادمة تراجعا في مستوى التعليم، لافتة إلى أن دور المدرسة التعليمي بدأ في التراجع.
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