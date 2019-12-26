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فن

فستان أبيض وأسود.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ساحر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:59 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بتقنية الابيض والاسود وهي ترتدى فستانا باللون الاسود مكشوف الصدر، وهو ما ابرز بشكل كبير رشاقتها، وأنوثتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على شعرها الاسود مسندلا على كتفيها، في إطلالة انيقة، نالت اعجاب متابعيها.

من جهة أخرى، استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".

وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.

فستان أبيض وأسود.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ساحر
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