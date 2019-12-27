تفتيت حصوات الكلى أبرزها.. فوائد غير متوقعة للبرتقال.. تعرف عليها

يعد البرتقال من أهم الفواكه الحمضية، والتى تظهر فى فصل الشتاء، فهو يحتوى على قيمة غذائية عالية من المعادن والفيتامينات التى تفيد الجسم بشكل هائل.





ووفقًا لموقع "health line” إليكم أبرز الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند تناول البرتقال.





-يزيد البرتقال من مناعة الجسم بشكل كبير، فهو يحتوى على الفيتامينات والمعادن، والتى تغنى الجسم عن العديد من الأدوية والمركبات.





-يساعد تناول البرتقال على حماية القلب من الإصابات المفاجئة بالجلطات.





-يساعج تناول البرتقال على تخلص الجسم من السموم، والمواد الكيميائية الموجودة بداخله .





-يساعد تناول البرتقال على تفتيت حصوات الكلى، وتخلص الجسم من جميع السموم.



