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مراد وهبة: تجديد الخطاب الديني في "زنقة".. ولابد من التطور الحضاري

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:52 م
مراد وهبة
مراد وهبة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مراد وهبة، الكاتب والمفكر، ان تجديد الخطاب الديني في مأزق أو في لفظ آخر في زنقة، موضحا أن بعض الكتب نعتمد عليها منذ 800 سنة.

وأضاف مراد وهبة خلال برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»، أن تجديد الخطاب الديني مهما كانت صعوبته لكننا لا نفقد الأمل ابدا في تجديده، مثنيا على دعوات تجديد الخطاب الديني خاصة أنها جاءت بعد سنوات عجاف.

وأوضح أنه لديه قناعة أن هناك حتمية في التطور الحضاري، بأن يتم الانتقال من الفكر الأسطوري الي العقلاني.

وأشار مراد وهبة، إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر كان يحيط الأفكار الجديدة في مجال تطوير التعليم بالسرية، موضحا أنه عينه مستشارا سريا وكان له مكتب في القصر الجمهوري.

وأضاف أن جمال عبد الناصر كان يريد مذهبا فلسفيا جديدا للشباب، منوها بأن جماعة الإخوان تحكموا في العقلية الذهنية للشعب المصري في فترة حكم عبد الناصر وهذا ما كان يحاول القضاء عليه.
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