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هشام عباس يوضح لماذا رفض دور أحمد السقا بـ صعيدي في الجامعة الأمريكية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:50 م
هشام عباس
هشام عباس
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هاني حسين
قال الفنان هشام عباس، إنه كان سيقوم بتأدية دور الفنان أحمد السقا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وأضاف في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا: "عرض عليا الدور في البداية وقرأت السيناريو ورفضت الدور لأنني كنت أريد تجسيد شخصية أخرى".

وتابع: "مكنتش عايز أغني في كباريه في أول فيلم أظهر فيه".

وأكمل، أن والده عارض دخوله مجال الغناء وكان دائما يطلب منه الاهتمام بدراسته، مضيفا:" عملت لفترة كـ "مهندس صوت"، وطلبوا مني عمل ألبوم، ولكني رفض فى البداية خوفًا من الشهرة".

وتابع المطرب هشام عباس، أنه اُضطر إلى دخول عالم الفن؛ وذلك بسبب التشجيع الذي تلقاه من أصدقائه وزمايله، بقولهم إنه يتمتع بصوت مميز ومقبول جدًا.
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