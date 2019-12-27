AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اعرف بلدك وورش تمكين ثقافي وأنشطة موسيقية بثقافة القاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة حيث،أقام قصر ثقافة الاسمرات ورشة حكى عن الغذاء الجيد أثناء الامتحانات وكيفية الاستعداد للامتحانات، كما شارك الفرع بمعرض نتاج ورش التمكين الثقافى المقامة بقصر ثقافة عين حلوان ضمن المعرض المقام على هامش مؤتمر الإدارة العامة للتمكين الثقافى بعنوان "نحو ثقافة مجتمعية داعمة لذوى الاحتياجات الخاصة" بالمجلس الأعلى للثقافة على مدار يومين .

كما أقام القصر نشاط تذوق موسيقى استماع لموسيقى عربية متنوعة مع معرض لمنتجات الكروشيه، بينما أعدت مكتبة sos مجلة عن السيدة أم كلثوم في ذكرى ميلادها، كما قدم قصر ثقافة الريحاني ورشة رسم على لوحات كانسون بألوان الجواش بحضانة سمارت كيدز مع ورشة لتعليم الليسيه بمدرسة إسماعيل القباني. 

نفذت مكتبة الأسره الماظه ورشة حكي بعنوان "اعرف بلدك" ودارت عن المتحف الحربى، بينما أقامت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة لتصميم لوحة حائط بمناسبة احتفالات اليوم العالمى للغة العربية المتحدة بمشاركة طالبات مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات، أقام قصر ثقافة الوفاء والأمل حفل ترفهي لأطفال جمعية المحاربين تضمن تحريك عرائس.

نفذ بيت ثقافة المدفعية ورشة لتبادل الخبرات بين الأخصائيين لتعليم كيفية عمل حقيبة باستخدام خيوط الكليم، كما أقام بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة ورشة كروشيه، كما ناقش كتاب جبل العجائب مع نشاط للتعرف علي الأشكال الهندسية باستخدام بازل الأشكال، كذلك أقام البيت معرض منتجات ورش الكريسماس، كما نظم بيت ثقافة دار الإشارة معرض بورتريه شخصية الشهر عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ونفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المستقبل ورشة اعادة تدوير باستخدام الموزاييك بمدرسة رواد المستقبل.

قدمت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة موسيقى عزف أغاني على الأورج، بينما ناقشت مكتبة طفل المعادى كتاب ٧حكايات فى أسبوع لبريهان محمود تناولت سرد لبعض القصص والحكايات التربوية للأطفال بهدف تنمية المهارات لديهم، كما نفذت ورشة لعمل زينة السنة الميلادية الجديدة من الورق الملون والفوم مع حكاية قصة قطتى ضحكت لحسن شحاتة من خلال عرض صندوق الدنيا لأطفال حضانة جمعية طفل المعادى، بالإضافة لورشة حكى لقصص السلحفاة والارنب تأليف حسن شحاته ونور والقمر البنور تأليف نعمات إبراهيم وذلك لأطفال حضانة بدار السلام، وانتهى قصر ثقافة حلوان من ورشة عمل محفظة كروشيه مع رواد القصر واستكمل مجلة حائط عن العام الميلادي الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورش فنية ومناقشات كتب بثقافة القاهرة

ختام فعاليات القافلة الثقافية لأطفال مطروح

ورش فنية متنوعة لـ ذوي الاحتياجات في قصر ثقافة القاهرة

ثقافة الفيوم تناقش علاقة مصر بأفريقيا

عجائب الدنيا السبع وبابا نويل بثقافة القاهرة

قراءة في أدب نجيب محفوظ.. أمسية شعرية بثقافة القليوبية

ترشيحاتنا

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

هاني زادة يتحدث عن السحر وتأثيره على فريق الزمالك

حمدي رزق يكشف حقيقة المذابح الصينية لمسلمي الإيغور.. الليلة

اكتشاف قبر تاريخي عمره 800 عام في السعودية.. وصخرة تكشف عن هويته

طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي

بيان شديد اللهجة من البرلمان الليبي بعد مطالبة السراج لـ أردوغان بالتدخل العسكري

AdvertisementS

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ على الاستعانة بالسحر فى الأهلى

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

حمدى النقاز يكشف حقيقة طلب العودة لـ الزمالك

مآساة عروسة.. زوجها يشعل النيران فيها بسبب الخلفة.. والدتها وشقيقها: خدها عروسة رجعها جثة.. فيديو وصور

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية