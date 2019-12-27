اعرف بلدك وورش تمكين ثقافي وأنشطة موسيقية بثقافة القاهرة





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة حيث،أقام قصر ثقافة الاسمرات ورشة حكى عن الغذاء الجيد أثناء الامتحانات وكيفية الاستعداد للامتحانات، كما شارك الفرع بمعرض نتاج ورش التمكين الثقافى المقامة بقصر ثقافة عين حلوان ضمن المعرض المقام على هامش مؤتمر الإدارة العامة للتمكين الثقافى بعنوان "نحو ثقافة مجتمعية داعمة لذوى الاحتياجات الخاصة" بالمجلس الأعلى للثقافة على مدار يومين .





كما أقام القصر نشاط تذوق موسيقى استماع لموسيقى عربية متنوعة مع معرض لمنتجات الكروشيه، بينما أعدت مكتبة sos مجلة عن السيدة أم كلثوم في ذكرى ميلادها، كما قدم قصر ثقافة الريحاني ورشة رسم على لوحات كانسون بألوان الجواش بحضانة سمارت كيدز مع ورشة لتعليم الليسيه بمدرسة إسماعيل القباني.





نفذت مكتبة الأسره الماظه ورشة حكي بعنوان "اعرف بلدك" ودارت عن المتحف الحربى، بينما أقامت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة لتصميم لوحة حائط بمناسبة احتفالات اليوم العالمى للغة العربية المتحدة بمشاركة طالبات مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات، أقام قصر ثقافة الوفاء والأمل حفل ترفهي لأطفال جمعية المحاربين تضمن تحريك عرائس.





نفذ بيت ثقافة المدفعية ورشة لتبادل الخبرات بين الأخصائيين لتعليم كيفية عمل حقيبة باستخدام خيوط الكليم، كما أقام بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة ورشة كروشيه، كما ناقش كتاب جبل العجائب مع نشاط للتعرف علي الأشكال الهندسية باستخدام بازل الأشكال، كذلك أقام البيت معرض منتجات ورش الكريسماس، كما نظم بيت ثقافة دار الإشارة معرض بورتريه شخصية الشهر عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ونفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المستقبل ورشة اعادة تدوير باستخدام الموزاييك بمدرسة رواد المستقبل.



