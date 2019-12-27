AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة.. 3 مشروبات غير متوقعة تساعد على التخلص من نزلات البرد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على علاج نزلات البرد
Advertisements
نهى هجرس
تعد نزلات البرد من أكثر الأمراض انتشارًا فى فصل الشتاء، ويعانى منها الكثير من الأشخاص بسبب نقص المناعة فى الجسم.

ووفقًا لموقع "black doctor” إليكم أبرز المشروبات التى تساعد على زيادة المناعة والتخلص من نزلات البرد.

-الزنجبيل
يعد الزنجبيل من أكثر المشروبات التى تساعد على تعزيز المناعة، وتحطيم سموم الجسم كما يساعد أيضًا على تطهير الجهاز اللمفاوى.

-الكركم
يعد الكركم من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، والتى تساعد على التخلص من نزلات البرد، ومضاد للفيروسات والالتهابات.

-التفاح الأخضر
يساعد التفاح الأخضر على تقوية وتعزيز المناعة، وذلك لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من السموم، وتساعد على تعزيز وتقوية مناعة الجسم للكبار والصغار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغنيك عن الأدوية.. 5 أطعمة تعزز مناعتك وتقويها

بعد تقلب الطقس.. ارفعي مناعة طفلك بـ 6 أطعمة

أقوى من المضادات.. 4 مشروبات مجربة للقضاء على نزلات البرد

برد وسعال بدون مضادات.. تخلصي من أمراض الشتاء بهذه المشروبات

احمي نفسك.. 3 مشروبات تخلصك من سموم الجسم فى دقائق

الملعقة السحرية على الريق لوقاية طفلك من الإنفلونزا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي.. تطور مفاجئ في صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

هل يجوز الصلاة بالمكياج ؟

٢٧ ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك

أخبار التوك شو.. حمدي الوزير: نظرة التحرش الشهيرة كانت لرجل.. موعد استقرار حالة الطقس.. حقيقة زواج تامر أمين من الروبوت صوفيا

بيان عاجل من البنتاجون بشأن تدريبات روسيا وإيران في الخليج

مآساة عروسة.. زوجها يشعل النيران فيها بسبب الخلفة.. والدتها وشقيقها: خدها عروسة رجعها جثة.. فيديو وصور

AdvertisementS

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

إيقاف برنامج Arab wood على قناة روتانا| تفاصيل

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

شكوى الأهلي ضد مرتضي منصور.. القيعي يفتح النار على اللجنة الخماسية

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

مفاجأة.. 3 مشروبات غير متوقعة تساعد على التخلص من نزلات البرد

مآساة عروسة.. زوجها يشعل النيران فيها بسبب الخلفة.. والدتها وشقيقها: خدها عروسة رجعها جثة.. فيديو وصور

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

بيان عاجل من البنتاجون بشأن تدريبات روسيا وإيران في الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء