مفاجأة.. 3 مشروبات غير متوقعة تساعد على التخلص من نزلات البرد

تعد نزلات البرد من أكثر الأمراض انتشارًا فى فصل الشتاء، ويعانى منها الكثير من الأشخاص بسبب نقص المناعة فى الجسم.





ووفقًا لموقع "black doctor” إليكم أبرز المشروبات التى تساعد على زيادة المناعة والتخلص من نزلات البرد.





-الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أكثر المشروبات التى تساعد على تعزيز المناعة، وتحطيم سموم الجسم كما يساعد أيضًا على تطهير الجهاز اللمفاوى.





-الكركم

يعد الكركم من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، والتى تساعد على التخلص من نزلات البرد، ومضاد للفيروسات والالتهابات .





-التفاح الأخضر