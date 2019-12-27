تخدم مليون ونصف راكب يوميا.. 15 معلومة ستدهشك عن النقل العام بالقاهرة

بدأت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تطوير أسطول هيئة النقل العام، الذي يضم الآلاف من الحافلات ليغطى شوارع القاهرة الكبرى ، وحث المواطنين على استقلاله وترك سياراتهم في محاولة لتخفيف الضغط المروري على العاصمة.





وفيما يلي أبرز المعلومات عن أسطول النقل العام بالقاهرة وعمليات تطويره، بالدفع بالاتوبيس الكهربائي :

1- يضم الأسطول مايقرب من 3 آلاف أتوبيس

2- ينقل حوالى مليون ونصف المليون راكب يوميًا

3- خطة لتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة المُقبلة

4-تحديث أسطول الهيئة بتشغيل 30 أتوبيس بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود كمرحلة أولى

5- استخدام النظم التكنولوجية الحديثة خاصة تركيب أجهزة wifi و GPS التي توفر خاصية التتبع

6-وسائل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

7- تركيب 1000 جهاز تتبع على الأتوبيسات وجار استكمال باقى الأتوبيسات

8-كاميرات مراقبة فى مواقع الهيئة كالجراجات والمخازن ومنظومة التتبع الآلى لعدد من الأتوبيسات

7- التشغيل التجريبي لأول أتوبيس يعمل بالكهرباء

8- الأتوبيس الكهربائي تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه

9- الأتوبيس الكهربائى يسع حوالي 70 راكبا جلوسًا ووقوفًا

10- تشغيله تجريبيا لمدة 3 أشهر من ميدان التحرير حتى الجامعة الأمريكية.

11-شحنه بجراج الهيئة لمدة ساعتين للسير لمسافة 200 كم

12- التعاقد على 121 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعي

13- الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته 3 ملايين و650 ألف جنيه

14-تموين الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة