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حوادث

بسبب سقوط الأمطار إصابة 3 أشخاص فى تصادم بالبحيرة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:01 م
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
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جمالات الدمنهوري
تسبب سقوط الأمطار فو وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق الوفائية الدلنجات مما أدى إلى إصابة 3أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات ،يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية " توك توك"، بطريق " الوفائية - الدلنجات"، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" عادل قمرة حجاج" 40 سنة، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج واشتباة نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارى تحويل المصاب لمستشفي دمنهور التعليمي، " ممدوح محمود حبيب" 24 سنة، سنه الوفائية، "أحمد عزت دبيان" 14 سنة، مصابين بكسور وجروح .

وتم نقلهم لمستشفي الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم .. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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