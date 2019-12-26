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محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفد أقباط إنجيليين | فيديو وصور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:04 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية ووفد طائفة الأقباط الإنجليين فى لقاء ودى وأخوى .

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظ أسوان على التواصل الجماهيرى مع كافة طوائف وفئات المجتمع الأسوانى، حيث قدم المحافظ خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة الإنجيلية في مختلف المجالات الخدمية بما يصب في صالح المواطن الأسوانى .

وأكد المحافظ أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي أو مسجد وكنيسة لأن جميع المصريين شركاء فى هذا الوطن ، وأيضًا فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف التفريق والنيل من سلامة الوطن وإستقراره .

كما أوضح أشرف عطية بأن التكاتف والتماسك بين أبناء أسوان بمختلف طوائفها وفئاتها وقبائلها هو الداعم الأساسى لكافة الجهود التنفيذية المبذولة فى الفترة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة سواء فى تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات الإنسانية بما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الأسوانى وتوفير حياه كريمة له .

ومن جانبه قدم القس موريس مكرم التهنئة للمحافظ بمناسبة تحمله المسئولية وتوليه مهام المحافظة ليكون بشرة خير لأسوان يتحقق معها كل آمال وطموحات أهلها الطيبين .

وأكد القس حرص الكنيسة الإنجيلية وإستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم .
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