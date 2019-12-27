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برلمان

البدري ضيف يطالب بسرعة تغليظ عقوبات الذبح خارج المجازر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، أن التوسع في المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الحيواني، تساهم في تقليل حجم الاستيراد، وتراجع الأسعار في الفترة المقبلة.

وأشاد النائب باهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه يولي اهتماما بالغا بتوفير احتياجات المواطنين، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأشار البدري ضيف، إلى أن هذه المشروعات تعمل على تأمين الاحتياجات اليومية من اللحوم والألبان، مشددا على ضرورة استكمال باقي المشروعات والتوسع فيها بكل ربوع مصر.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالعمل على دعم الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض، بما يساهم في تأمين حياة المواطنين، وإعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.

وشدد ضيف، على ضرورة العمل أيضا على تطوير المجازر والحجر البيطري، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض، وزيادة توعية المواطنين بمواجهة الذبح خارج السلخانات. 

وفي هذا الإطار، جدد البدري ضيف، عضو مجلس النواب، مطالبته، بالإسراع في إقرار تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي يقر عقوبات رادعة للذبح خارج المجازر.

وأوضح النائب، أن عقوبات الذبح خارج المجازر المعمول بها حاليا تشجع الجزارين على عدم الالتزام بالذبح داخل المجازر، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي، وضع عقوبات مشددة على ذلك لإلزام الجميع بالقانون.

وقال النائب: الذبح داخل المجازر يمنع وصول الأمراض للمواطنين، بما يساهم أيضا في توفير ما تنفقه الدولة على العلاج من بعض الأمراض.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية في مجال الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم، شملت المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية بطاقة ۲۰۰ ألف رأس ماشية، بالإضافة إلى زراعة 35 ألف فدان كمرحلة أولى لتوصيف الأعلاف الجافة لصالح المشروع، فضلا عن افتتاح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.
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