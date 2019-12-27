المستشار عمرو عبد الرازق يكتب.. معركة الوعي

لاشك أن "معركة الوعى" التى كررها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى جلسات منتدى الشباب، لم تأت من فراغ، فالدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تعرضت لمخاطر جسيمة، وعواصف متعددة مدفوعة من أعداء الوطن، تدفعنا إلى ضرورة أن يكون المجتمع على وعي وبصيرة بالمشروعات القومية، وحماية مكتسبات ثورة 30 يونيو في بناء وطن ديمقراطي حديث ينطلق نحو العالمية و يحظى بوفرة و تفوق اقتصادي ونمو كبير.

وأعتقد أن هذا المجتمع الذى نحلم به يجب أن يسبقه دور توعوي شعبي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة الحكومية والمدنية.. لمواجهة الفوضى و الشائعات ومحاولات الهدم التي تتعرض لها البلاد من الداخل ومن أعداء الخارج، فيجب أن يدرك الشباب حجم الإنجازات علي أرض الواقع، لمواجهة سيول الشائعات والأكاذيب التي تبث ضد مصر من خارج الحدود وعلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لتعطيل مسيرة النمو والنهوض بمصر، وعندما نرى الثمار قد بدأت فى مصر، نرى منهم الذعر والرعب من نجاح الدولة المصرية التي تتقدم إلى الأمام وهم لا يريدونها إلا متأخرة ومتخلفة، وهناك دور للمواطنين بضرورة بث روح الأمل و مواجهة الأكاذيب و نشر تلك الصور الايجابية للمشروعات القومية الكبري ، بل و ووضعها كصور شخصية علي صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ليكون ردا عمليا و تكاتفا شعبيا قويا ضد محاولات التشوية المتعمد للدولة المصرية.

وأرى أن الدولة لها دور قومي تنفذه، ولن تتحقق أهداف الدولة الكبرى دون دعم شعبي و مساندة جماهيرية وتأييد واسع ، هذه علي الإيجابيات الكبيرة التي تحدث و تتم على أرض الواقع، هذا أيضا مع المشروعات القومية الكبري- التي من اسمها تخدم كل المصريين - ولا يجب أن يصمت الشعب ويكون متفرجا أمام هذه الأكاذيب والشائعات الحمقاء الوجه الآخر القبيح للإرهاب الأسود الذي يسعى إلى تدمير مصر نهائيا، إذن نحن في معركة بقاء، نكون أو لا نكون، وها نحن قررنا أن نكون، و نصبح دولة رائدة و متقدمة، ويجب أن نسلط الضوء على كل الإيجابيات والمشاريع التي تدفع مصر نحو التقدم والتي تحقق رؤية مصر 2030 ، وهذا كان دافعى إلى إطلاق مبادرة "العمل و الأمل" والتى استجاب لها عدد كبير من المشاركون وهي تغير صورة البروافيل الخاص بك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى صور مشاريع أقيمت أو قيد التنفيذ مثل صور العاصمة الإدارية الجديدة، حقل ظهر، الطرق والكباري الجديدة أحدثت طفرة في كل أنحاء الجمهورية وهكذا. دعم الدولة الدولة ومواجهة الفوضى

ولا يخفى على أحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول يوم تقلد فيه حكم مصر، وهو مصّر علي تغير بلاده للأحسن والاهتمام بكل شبر فيها و كلنا شهدنا افتتاح مشاريع قومية عملاقة في وقت قصير جدا، أدت إلى أحداث طفرة في العديد من المجالات، فعلى سبيل المثال لا الحصر دخول شركة المقاولون العرب موسوعة جينيس بكوبري تحيا مصر كأعرض كوبري ملجم في العالم ، هذا شئ يدعو للفخر والتباهي بإنجازاتهم ، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي تبهر العالم كله ، ايضا انشاء اكثر من 20 مدينة جديدة والتي تحدث نقلة نوعية وكلية في محافظات مصر، كذا افتتاح حقل ظهر وهو اكبر حقل غاز في مصر ، اضافة الي مشروع تنمية الريف المصري الجديد ، و مزارع الطاقة الشمسية بأسوان ، وعمل شبكة طرق وكباري تغطي مصر كلها من قبلي لبحري وتختصر المسافات ، وانجاز انفاق سيناء التي تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات مصر، واختيار التعمير والسلام كمبدأ يتم العمل به في سيناء بشكل عام ، والكثير من الانجازات التي شاهدناها علي ارض الواقع وليست كلام علي ورق .

ومن وجهة نظرى ارى ان العاصمة الإدارية من أهم المشاريع التي اقيمت في مصر ، فهى مشروع واسع النطاق تم إعلانه في مؤتمر دعم وتنمية الأقتصاد المصري مارس 2015 ، ولم يكن أحد يتخيل السرعة التي نشهدها الآن للانتهاء من هذا المشروع الضخم ، والذي يهدف إلى تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من خلال خلق بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة ، ولا يستطيع أحد ان يغفل الدور الكبير للعاصمة الإدارية في توفير فرص العمل للشباب فبفضل كل هذه المشاريع الجديدة لاول مره منذ 30 عاما وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له؛ لذلك فلكل شاب مصري الحق في أن يفخر بما قدمه لبلده في كل هذه الانجازات ، وأتساءل هنا هل يعلم الشباب ان العاصمة الادارية فقط بها أكثر من 300 مطور عقاري؟ و هل تعلمون ماذا يعني هذا للاستثمار العقاري في مصر و العائد الاقتصادي علي البلاد والذي سيكون ضخم ومبشر بكل الخير ؟.

أن الكابوس الذي نعاني جميعًا منه يوميا من ازدحام في القاهرة ، بسبب تكدس الخدمات الحكومية للجمهورية كلها في مكان واحد .. اخيرا سينتهي ، فالحكومة تعمل علي قدم وساق لإنهاء خطوات انتقال موظفى الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد هذا الانتقال هو المرحلة الأولى فى عملية وخطة الإصلاح الإدارى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال 8 سنوات.وبمجرد النظر الي تلك المباني الأثرية التي كانت تستهلك في خدمات حكومية نقدرها نحن كـ اقتصادين بمبلغ لايقل عن 700 مليار جنيه فتخيل حجم الاستثمار والفائدة التي ستعود علي المواطن من الانتفاع بتلك المباني الاثرية ، لذلك فمن المقرر وضع خطة ورؤية خاصة باستغلال هذه الأصول مع مراعاة عدم التأثير على قيمة هذه الأصول من الناحية التاريخية والثقافية والتراثية.

وأرى أن من أحسن الخطوات الاستراتيجية التي قام بها الرئيس السيسي هو إعطاء تعليمات بإنشاء مدن جديدة في كل الجمهورية تقريبا ، ومؤخرًا تم اصدار قرار بالاهتمام بالصعيد المهمل من قديم الاذن ، فتكلفت انشاء مدن الصعيد فقط تكلف الدولة 25 مليار جنيه. أضاف أن العشوائيات التي تم القضاء عليها في القاهرة ، وتم نقل العديد من المواطنين الي شقق انسانية أدمية مجهزه لهم ولابنائهم، فلك أن تتخيل كم المعاناة التي كان يعيش فيها أطفال العشوائيات ، وأيضًا عند ذكر المدن الجديدة لابد من ذكر العلمين الجديدة ؛ فالعلمين ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد و غيرها من

رسالتى للشباب يجب أن ننقل رسالة للعالم كله أن مصر بلد تقدم و أن التطور هو إرادة رئيس ورغبة شعب، ونحن هنا نحمي أيضًا مكتسبات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو في بناء وطن ديمقراطي بلا عنف ومن أجل ما يحدث إن كل هذا التطور نراه بأعيننا، فحماية بلد كبيرة مثل مصر لا يتم بالكلام ولا الشعارات ولكن بالعمل، فنحن الآن في زمن الحروب المعلوماتية البحتة ومظلة حمايتنا هم شباب مصر شباب المستقبل لذلك يصر الرئيس السيسي علي الاجتماع دائما بالشباب والسماع لهم وإعطائهم المعلومات الصحيحة بالأرقام المظبوطة وأنا أرى أن المؤسسات الشبابية والتعليمية عليهم نفس الدور.