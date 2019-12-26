مصرع شابين في حادث تصادم سيارة مجهولة مع توك توك بالبحيرة

لقي شابان مصرعهما، اليوم الخميس، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة وموتوسيكل بقرية أبو الخاوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حماده ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة، ودراجة بخارية " موتوسيكل"، بقرية أبو الخاوى بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مصرع كل من:" عزت محمد سليمان الغندور" 18 سنة، " أحمد جمال محمد حلوظه" 19 سنة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

