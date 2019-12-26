علوم حلوان : سيتم توزيع كارنيهات الطلاب خلال فترة الامتحانات

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبداية امتحانات الفصل الدراسى الاول بالجامعات، أعلنت ادارة كلية العلوم جامعة حلوان عن بدء توزيع كارنيهات الطلاب خلال فترة الامتحانات داخل اللجان على الطلاب .



كما قد اعلنت الكلية جداول امتحانات للفصل الدراسى الاول بحيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020، حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.