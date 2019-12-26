صحي جدا .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل ؟



- يحسّن حركة المعدة، ويرفع من امتصاص الدهون والبروتينات.

- يعمل كمضادّ للمغص والإسهال.

- يساعد على هضم الدهون؛ نظرًا لعمله كمدرّ للصفراء.

- يستخدم كفاتح للشهية؛ نظرًا لزيادته إفراز اللعاب والعصارة المعوية. ويخفّض معدّل الحامض المعوي.





يمكن تناول الزنجبيل كمشروب دافئ، او استخدامه عند اعداد الطعام، كما انه غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة لصحة الجسم، نشر موقع " health line " فوائد تناول الزنجبيل لتشمل :- يُعالج القيء مهما كان المسبب له؛ حيث يُمكن للنساء الحوامل اللاتي يتعرّضن لقيء الحمل تناوله.- يقلل الغثيان الناتج عن دوار البحر أو الدوار المصاحب لركوب المركبات. يتخلّص من الغازات والانتفاخ الناتج عنها، ويعالج سوء الهضم.