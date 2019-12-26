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مرأة

صحي جدا .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل ؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:14 م
صحي جدا .. ماذا يحدث
صحي جدا .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل ؟
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رضوى حسام
يمكن تناول الزنجبيل كمشروب دافئ، او استخدامه عند اعداد الطعام، كما انه غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة لصحة الجسم، نشر موقع " health line " فوائد تناول الزنجبيل لتشمل :

- يُعالج القيء مهما كان المسبب له؛ حيث يُمكن للنساء الحوامل اللاتي يتعرّضن لقيء الحمل تناوله.
- يقلل الغثيان الناتج عن دوار البحر أو الدوار المصاحب لركوب المركبات. يتخلّص من الغازات والانتفاخ الناتج عنها، ويعالج سوء الهضم. 

- يحسّن حركة المعدة، ويرفع من امتصاص الدهون والبروتينات.
- يعمل كمضادّ للمغص والإسهال.
- يساعد على هضم الدهون؛ نظرًا لعمله كمدرّ للصفراء.
- يستخدم كفاتح للشهية؛ نظرًا لزيادته إفراز اللعاب والعصارة المعوية. ويخفّض معدّل الحامض المعوي.

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