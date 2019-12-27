هشام عباس: في لون شعبي معداش على المصنفات ولا أفهم كلمات المهرجانات

قال الفنان هشام عباس، إنه يحب فيديو كليب أغنية " ناري نارين، وفينه، وقول عليا مجنون".
وأضاف هشام عباس في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "أحب كل شيء جميل في الفن، وأحب كل شيء يؤثر فيا بشكل إيجابي".
وتابع هشام عباس: "أحب الفرق الغنائية مثل كايروكي وشارموفرز، وأحب زاب ثروت وأغاني راب الفنان أحمد مكي".
وأكمل هشام عباس: "هناك لون شعبي معداش على المصنفات ولا أفهم الصوت العالي والكلمات الغريبة في المهرجانات".
وأضاف هشام عباس: "والده عارض دخوله مجال الغناء وكان دائما يطلب منه الاهتمام بدراسته، مضيفا: "عملت لفترة "مهندس صوت"، وطلبوا مني عمل ألبوم، ولكني رفضت فى البداية خوفًا من الشهرة".