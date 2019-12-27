AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام عباس: في لون شعبي معداش على المصنفات ولا أفهم كلمات المهرجانات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
هشام عباس
هشام عباس
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان هشام عباس، إنه يحب فيديو كليب أغنية " ناري نارين، وفينه، وقول عليا مجنون".

وأضاف هشام عباس في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "أحب كل شيء جميل في الفن، وأحب كل شيء يؤثر فيا بشكل إيجابي".

وتابع هشام عباس: "أحب الفرق الغنائية مثل كايروكي وشارموفرز، وأحب زاب ثروت وأغاني راب الفنان أحمد مكي".

وأكمل هشام عباس: "هناك لون شعبي معداش على المصنفات ولا أفهم الصوت العالي والكلمات الغريبة في المهرجانات".

وأضاف هشام عباس: "والده عارض دخوله مجال الغناء وكان دائما يطلب منه الاهتمام بدراسته، مضيفا: "عملت لفترة "مهندس صوت"، وطلبوا مني عمل ألبوم، ولكني رفضت فى البداية خوفًا من الشهرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوار| هاني شاكر لـ صدى البلد: اتخذت الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا.. ولا أستطيع منع محمد رمضان من الغناء

هاني شاكر يوضح مصير محمد الشرنوبي بعد وقفه عن الغناء.. ويتحدث عن أزمته مع حمو بيكا.. ويشكف سر عدم منع حفلات محمد رمضان

هاني شاكر: مقدرش أمنع محمد رمضان من الغناء.. وحمو بيكا لازم يتحاسب

إسراء النجمي تكتب: ما وراء ترند المهرجانات

أحلى صحبة دي ولا إيه.. عزيز الشافعي بصحبة حميد الشاعري وهشام عباس

وحياة أمك.. حمو وبيكا وهلم جرا

ترشيحاتنا

أهم الاخبار.. الرئيس السيسي يهاتف ترامب .. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء.. أردوغان يعلن إرسال قوات تركية إلى ليبيا

ليفربول يواصل التغريد وحيدا في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي.. فيديو

ميزات خفية لا يعرفها المستخدمون بـ WhatsApp

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

بعد رفض إيهاب جلال | مدرب بلجيكا السابق يقترب من تدريب بيراميدز

كيف يلعب فايلر أمام بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق