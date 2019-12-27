AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟ معجنات الجبن اللذيذة وأومليت الخضراوات بالسوسيس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
كوراسون الجبن
كوراسون الجبن
Advertisements
نهى هجرس
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن يحرص الأشخاص على تناولها بشكل مفيد وصحى، ولا يبدأوا يومهم بتناول القهوة أو المنبهات الضارة.

ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل معجنات الجبن مع أومليت الخضراوات اللذيذ

مقادير معجنات بالجبنة والشمر
- 3 كوب دقيق
- كوب سمنة
-1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
- رشة ملح
- 1 ملعقة كبيرة سكر
- ماء للعجن
- ربع كيلو جبنة بيضاء
- ربع كوب شمر حبوب
- الحشو:-
- جبنة بيضاء 
- الوجه1 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
- ماء 

طريقة تحضير معجنات بالجبنة والشمر:-
- يحمص الشمر في طاسة على النار

- يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والشمر المحمص بعد أن يهدأ

- تضاف السمنة والجبنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

- تغطى العجينة وتترك لتتخمر

- تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة

- تحشى بالجبنة وتشرط العجينة قليلًا بالسكينة وتلف رول على الحشو

- يفضل أن تترك لترتاح وتتخمر مرة أخرى

- تدهن بخليط اللبن البودرة والماء

- توضع في الفرن حتى تمام النضج


مكونات أومليت الخضار والسوسيس:-
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- ملح
- شايفز
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 
طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-
- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت

- ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا

- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن اضافة الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة

- ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت البيتزا وفول بالزيت وجبنة بالطماطم وحبة البركة

طريقة عمل صفيحة الدجاج بالجبنة

هنفطر إيه النهارده.. فطيرة ضفاير الجبنة وقرص بيتزا

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

لو مش بتحبه هتغير رأيك .. القرنبيط سر علاج أخطر الأمراض .. ويحمى من أشهر أنواع السرطان .. و 7 طرق شهية غير تقليدية لعمله

طريقة عمل فطيرة الجبن بالخضروات وبطاطس مقرمشة.. وعصير الأناناس بالليمون والنعناع فريش

ترشيحاتنا

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد سمير صبري

منى فاروق تحتفل بالكريسماس.. فيديو

حمدي رزق يكشف حقيقة المذابح الصينية لمسلمي الإيغور.. الليلة

اكتشاف قبر تاريخي عمره 800 عام في السعودية.. وصخرة تكشف عن هويته

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

AdvertisementS

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

إيقاف برنامج Arab wood على قناة روتانا| تفاصيل

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

شكوى الأهلي ضد مرتضي منصور.. القيعي يفتح النار على اللجنة الخماسية

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

مفاجأة.. 3 مشروبات غير متوقعة تساعد على التخلص من نزلات البرد

تونس توجه صفعة قوية لأردوغان بعد زيارته الأخيرة.. واستياء دولي من إعلان الوفاق تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء