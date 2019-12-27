هنفطر إيه النهاردة؟ معجنات الجبن اللذيذة وأومليت الخضراوات بالسوسيس

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن يحرص الأشخاص على تناولها بشكل مفيد وصحى، ولا يبدأوا يومهم بتناول القهوة أو المنبهات الضارة.





ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل معجنات الجبن مع أومليت الخضراوات اللذيذ





مقادير معجنات بالجبنة والشمر

- 3 كوب دقيق

- كوب سمنة

-1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- رشة ملح

- 1 ملعقة كبيرة سكر

- ماء للعجن

- ربع كيلو جبنة بيضاء

- ربع كوب شمر حبوب

- الحشو:-

- جبنة بيضاء

- الوجه1 ملعقة كبيرة لبن بودرة

- ماء





طريقة تحضير معجنات بالجبنة والشمر:-

- يحمص الشمر في طاسة على النار





- يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والشمر المحمص بعد أن يهدأ





- تضاف السمنة والجبنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة





- تغطى العجينة وتترك لتتخمر





- تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة





- تحشى بالجبنة وتشرط العجينة قليلًا بالسكينة وتلف رول على الحشو





- يفضل أن تترك لترتاح وتتخمر مرة أخرى





- تدهن بخليط اللبن البودرة والماء





- توضع في الفرن حتى تمام النضج









مكونات أومليت الخضار والسوسيس:-

- سوسيس

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- ملح

- شايفز

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت





- ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل





- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا





- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس





- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن اضافة الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة



