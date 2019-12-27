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مرأة

توقفي عنها فورا.. عادة تفعلها ربات المنزل في الشتاء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
هناك بعض العادات الخاطئة التي نفعلها في الشتاء بطريقة غير صحيحة ، فلن تهتم ربات المنزل في وضع الأطعمة في الثلاجة 

وتقول سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري عدم حفظ الأطعمة من أبرز الأخطاء التي تؤدي الي كوارث صحية، وحذرت سماح من ترك الأطعمة خارج الثلاجة لمدة اكتر من ساعتين لأن درجة حرارة الغرفة رغم البرودة في الشتاء فلن تحفظه أو تمنعه من الفساد

ولذلك قدمت سماح الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام بعد الطبخ وإعادة تسخينه
لابد من تبريد الطعام المتبقي بأسرع ما يمكن وتخزينه التلاجة وحذرت من ترك الطعام المطبوخ في حرارة الغرفة العادية لمدة أطول من ساعتين لان هناك ميكروبات تستطيع أن تتكاثر بسرعة في المطبخ أو الغرفة حتى إذا لم تظهر رائحة للطعام. 

فإذا حفظنا الطعام على حرارة أقل من 5 أو أكثر من 60 درجة مئوية، سوف يقل نمو الباكتيريا أو حتى يتوقف . لذلك عليك تبريد الطعام المطبوخ بسرعة (من الأفضل حتى أقل من 5 درجات مئوية). ولابد أن تستهلكي الأكل خلال يومين أفضل.

افصلي الطعام النيء عن الطعام المطبوخ:
احفظي الطعام في أوعية محكمة الإغلاق لتجنب إحتكاك الطعام المطبوخ بالطعام النيء. هذا يساعدك على تجنب أي احتمال لانتقال الجراثيم فيما بينها.


كما يمكن الاعتماد علي ورق الألومنيوم أو القصدير مفيدًا للطعام وتغطيته. إنما من الأفضل عدم استخدامه لتخزين المأكولات المرتفعة بالأسيد، منعا من حدوث تفاعل يؤثر علي الطعم والفائدة خصوصا لو خزنت فترة كبيرة مثل الطماطم والفاكهة اللينة

قدمي الطعام فور تسخينه!
إذا لم يقدم الطعام فور تسخينه، تقل حرارته وقد تنمو فيه الباكتيريا المؤذية. تذكري أن إعادة التسخين تعني إعادة الطبخ، وليس فقط توفير الطعام. لذلك تأكدي أن الطعام يغلي في كل أنحائه وإن الحرارة وصلت لكل جزء فيه.
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