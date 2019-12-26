ثريا محمد: الروح كلمة السر في التتويج بدوري المرتبط

أبدت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي، سعادتها بلقب دوري المرتبط، الذي حققه الفريق للموسم الخامس على التوالي، بعدما تغلب على فريق الجزيرة في إياب نهائي البطولة مساء اليوم بنتيجة 82-60.



وأضافت أن خسارة مواجهة الذهاب أمام الجزيرة أمس كانت أكبر حافز لتحقيق الفوز بفارق 22 نقطة مساء اليوم.



وأكدت ثريا أن الفريق قدم أداءً مشرفًا بفضل تعليمات المدير الفني والروح التي تمتع بها الفريق كله، لا فرق بين أساسية وأخرى تجلس على مقاعد البدلاء.



واختتمت حديثها بأن فوز اليوم أكبر دافع للفريق لمواصلة حصد الألقاب في كل المنافسات المقبلة.



وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.



وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.



