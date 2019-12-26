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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح "هايبر" بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:07 م
محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح هايبر بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى
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كتب محمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مساء اليوم الخميس، هايبر بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى ، بحضور اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، وتفقد المحافظ أقسام الهايبر وتعرف على كافة المنتجات الغذائية المقدمة وأسعارها.

وأعرب عن سعادته بافتتاح فرع جديد لهايبر بمنطقة الضواحي يضم مختلف السلع الغذائية والتموينية التى تلبى احتياجات المواطنين.

وأكد الغضبان ضرورة مناسبة أسعار المنتجات للسوق المحلي، بالإضافة إلى جودتها العالية ، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا فى الأسواق التجارية بشكل حضارى بما يتناسب مع مختلف مشروعات المحافظة العملاقة.

يذكر أن الهايبر يضم كافة السلع التموينية الأساسية والخضروات والفاكهة ، وايضا اللحوم المجمدة والطازجة والأسماك بكميات وأسعار مناسبة ، كخطوة حضارية خدمية مميزة بحى الضواحى .
محافظ بورسعيد يفتتح "هايبر" بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يفتتح "هايبر" بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يفتتح "هايبر" بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يفتتح "هايبر" بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يفتتح "هايبر" بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
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