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رياضة

هالة مصطفى: المدرب كلمة السر في تتويج سلة الأهلي بدوري المرتبط

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدت هالة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سيدات، سعادتها بالتتويج ببطولة دوري المرتبط للموسم الخامس على التوالي على حساب فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 82-60.

وأضافت هالة مصطفى أن المدير الفني عقد عدة جلسات على مدى يومين لتدعيم الفريق على الصعيدين الفني والمعنوي، عقب خسارة مباراة الذهاب، لتتحول الأمور 180 درجة في مباراة الإياب.

وأوضحت هالة مصطفى لاعبة الأهلي: «قدمنا اليوم مباراة جديدة بعد الالتزام بتعليمات المدرب، ونجح الفريق في تحويل دفة المباراة وحسم اللقب».

واختتمت: «اعتدنا في الأهلي على تحقيق المركز الأول في جميع البطولات، ويبذل الجميع ما في وسعه لإسعاد جماهيره وأعضائه في كل مكان ».

وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.

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