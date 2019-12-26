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احذر .. 6 أعراض تنذر بالإصابة بـ القولون العصبي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:45 م
احذر .. 6 اعراض
احذر .. 6 اعراض تنذر بالإصابة بـ القولون العصبي
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رضوى حسام
تختلف أعراض الإصابة بالقولون العصبي من شخص إلى آخر، وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض النساء المُصابات بـ القولون العصبي قد يعانين من تفاقم في الأعراض خلال فترة الحيض، و تشمل أعراض القولون العصبي حسب ما ذكر موقع " health line " ما يلي:

• تشنج المعدة أو الشعور بألم في منطقة المعدة، الإمساك، وفي كثير من الأحيان يكون البراز قاسيًا وجافًا.
• الإسهال، فترات متناوبة بين الإسهال والإمساك.
• ظهور مخاط في البراز
• كثرة الإصابة بالانتفاخ، وتراكم للغازات في القولون.
• الشعور بالانزعاج في الجزء العلوي من المعدة، أو الشعور بعدم الراحة الكاملة.
• الغثيان بعد تناول وجبة عادية الحجم.
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