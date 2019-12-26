احذر .. 6 أعراض تنذر بالإصابة بـ القولون العصبي

تختلف أعراض الإصابة بالقولون العصبي من شخص إلى آخر، وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض النساء المُصابات بـ القولون العصبي قد يعانين من تفاقم في الأعراض خلال فترة الحيض، و تشمل أعراض القولون العصبي حسب ما ذكر موقع " health line " ما يلي:



• تشنج المعدة أو الشعور بألم في منطقة المعدة، الإمساك، وفي كثير من الأحيان يكون البراز قاسيًا وجافًا.

• الإسهال، فترات متناوبة بين الإسهال والإمساك.

• ظهور مخاط في البراز

• كثرة الإصابة بالانتفاخ، وتراكم للغازات في القولون.

• الشعور بالانزعاج في الجزء العلوي من المعدة، أو الشعور بعدم الراحة الكاملة.

• الغثيان بعد تناول وجبة عادية الحجم.

