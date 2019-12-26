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رياضة

رؤوف عبدالقادر يشيد بلاعبات فريق السلة بالأهلي بعد الفوز ببطولة دوري المرتبط

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد روؤف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي بفوز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بدوري المرتبط بعد تغلبه علي الجزيرة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 82-60.

وقال روؤف عبدالقادر ان الفريق قدم اداء جيدا ورائعا ونجح في التتويج بالبطولة عن جدارة واستحقاق.

واضاف أن الفريق يسير بخطي جيدة والفرق الجماعية بالأهلي تسير هذا الموسم طبقًا لخطة مجلس الإدارة التي تهدف للسيطرة علي كل البطولات وإسعاد أعضاء وجماهير القلعة الحمراء.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.
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