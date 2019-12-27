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اقتصاد

مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 0.35% الأسبوع الماضي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,884.95 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.35%.

بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 0.02% مسجلا 529.65 نقطة.

سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 0.47% مغلقا الفترة عند مستوى 1,982.86 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 0.22 % مغلقا عند 16,227.08 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,391.88 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه مسجلا مستوى 700.5 مليار جنيه مقابل 701.8 مليار جنيه.
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