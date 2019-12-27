مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 0.35% الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,884.95 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.35%.





بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 0.02% مسجلا 529.65 نقطة.





سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 0.47% مغلقا الفترة عند مستوى 1,982.86 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 0.22 % مغلقا عند 16,227.08 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,391.88 نقطة.



