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فن

السبت | أفلام من اليونان بنادي سينما الأطفال بالهناجر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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أحمد عمر
يعرض نادي سينما الأطفال الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" كلا من فيلم "35x50" اخراج "سبايروس رازيداكيس" و فيلم الرحله إخراج "صوفيا لانديني" و "جريتزوس باناجيوتيس" و "تساكليس جورج".

تقام فعاليات النادي تحت إشراف "ياسمين محمد" يوم السبت القادم الموافق ٢٨ ديسمبر في تمام الثانية عشرة ظهرآ بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي" لمناقشة الأفلام التى تم عرضها مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الأطفال يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة "فتحي عبد الوهاب السبت الرابع من كل شهر.
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