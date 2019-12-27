هشام عباس: الستات توحشوا اليومين دول.. فيديو

قال الفنان هشام عباس، إننا نشهد حالات طلاق كثيرة في الآونة الأخيرة"، مضيفا: "الستات توحشوا اليومين دول".





وأضاف عباس في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا: "الستات بتحب تكون فاهمة في كل حاجة أكثر من الرجل".





وأكمل :" والدتي كانت ترغب في تسميتي هشام، وجدي كان يرغب في تسميتي محمد، ووالدي سجلني باسم مركب محمد هشام".





وتابع هشام عباس:" عملت لفترة "مهندس صوت"، وطلبوا مني عمل ألبوم، ولكني رفضت فى البداية خوفًا من الشهرة.





وقال إنه اضطر إلى دخول عالم الفن؛ وذلك بسبب التشجيع الذي تلقاه من أصدقائه وزمايله، بقولهم إنه يتمتع بصوت مميز ومقبول جدًا.



