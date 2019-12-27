AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام عباس: الستات توحشوا اليومين دول.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
هشام عباس
هشام عباس
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان هشام عباس، إننا نشهد حالات طلاق كثيرة في الآونة الأخيرة"، مضيفا: "الستات توحشوا اليومين دول".

وأضاف عباس في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا: "الستات بتحب تكون فاهمة في كل حاجة أكثر من الرجل".

وأكمل :" والدتي كانت ترغب في تسميتي هشام، وجدي كان يرغب في تسميتي محمد، ووالدي سجلني باسم مركب محمد هشام".

وتابع هشام عباس:" عملت لفترة "مهندس صوت"، وطلبوا مني عمل ألبوم، ولكني رفضت فى البداية خوفًا من الشهرة.

وقال إنه اضطر إلى دخول عالم الفن؛ وذلك بسبب التشجيع الذي تلقاه من أصدقائه وزمايله، بقولهم إنه يتمتع بصوت مميز ومقبول جدًا.

وأوضح هشام عباس، أن أول أغنية قدمها كانت "الله يسلم حالك"، مضيفا أن تلك الأغنية لاقت نجاحا كبيرا لدرجة أنها كانت تعرض فى معرض القاهرة الدولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشاعر جمال بخيت يروي كواليس نشأته وبداية حبه للشعر.. فيديو

عمل ضجة.. منى الشاذلي تحتفل بطرح ألبوم هشام عباس على الهواء..فيديو

هشام عباس يكشف مفاجأة عن منى الشاذلي أيام الجامعة..فيديو

أغلى من العين.. هشام عباس يغني من ألبومه الجديد عامل ضجة مع منى الشاذلي لأول مرة ..شاهد

عملت في ورشة سيارات.. هشام عباس يكشف حرفته قبل الغناء |شاهد

كنت خايف من الشهرة.. هشام عباس يكشف عن بداية مشواره الغنائي |شاهد

ترشيحاتنا

لسبب غريب| توقف تصوير مسلسل فلانتينو عادل إمام من جديد

بالأدلة.. تركيا ترسل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر رحلات جوية

احذر .. 6 أعراض تنذر بالإصابة بـ القولون العصبي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق