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أخبار العالم

قاض أمريكي يوجه صفعة لـ بنك خلق التركي في قضية احتيال مع إيران

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:55 م
بنك خلق التركي
بنك خلق التركي
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شيماء مصطفى
رفض قاض اتحادي أمريكي، اليوم الخميس، طلبا من بنك خلق، المملوك للنظام التركي، بوقف الدعوى القضائية التي تتهمه بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال قاض مقاطعة مانهاتن، ريتشارد بيرمان إن بنك خلق لن يواجه ضررًا شديدًا إذا استمرت القضية، مؤكدًا أن الحد من الأضرار الاقتصادية والحفاظ على السمعة "قد يكون من خلال إجابة البنك على التهم الخاصة به وإقراره بفعلته.

وأشار إلى أن الصالح العام يستدعي بقوة "حكما قضائيا ناجزا" بخصوص دور بنك خلق في التواطؤ لتقويض العقوبات على طهران، بما في ذلك تحويل عشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة للقيود.

ويصر بنك خلق على عدم الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر.

وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية، إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن، فيما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية، دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا.

كان ممثلو إدعاء اتحاديون في مانهاتن اتهموا البنك في 16 أكتوبر بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ويرفض البنك حتى الآن، الاعتراف الرسمي بهذه الاتهامات، وقالت آنا بولنج المحامية الخاصة ببنك خلق: "نحن لا نوافق على قرار المحكمة الذي يرفض طلب طعننا في اختصاصها والمثول أمامها"، مضيفة "سنراجع الحكم بعناية مع عملائنا وسنبحث في إجراءاتنا القانونية".
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