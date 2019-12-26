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ثقافة

الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

عبر عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمشرف العام علي مشروع تطوير سور مجري العيون عن سعادته بالزيارة التي قام بها د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس لتفقد تطوير منطقة السور المدابغ والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة في الفسطاط.

ورافق رئيس الوزراء في جولته الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني لمكتب الأمين العام، وقيادات المنطقة الأثرية.

وقام العناني بشرح مستجدات الأعمال حيث تمت إزالة الرديم من داخل الأثر ومحيطه، وتجديد السياج المحيط به، وترميم مبنى الأخذ، والسواقي، وجار استكمال بقية الأعمال.

وأكد الدباح لصدي البلد علي أن زيارة رئيس الوزراء تأكيد علي أهمية المنطقة،وجدية الدولة في تطوير منطقة أثرية وتراثية مهمة جدًا،خاصة بعد اخلائها من المدابغ والبيوت غير الملائمة والعشوائية، وتعويض الدولة لأصحابها ونقلهم لأماكن أفضل.

وقال الدباح إن مشروع التطوير سيغير وجه المنطقة إلي الأفضل،بما لا يخل بالطابع التراثي والتاريخي لها،كما يحافظ علي الآثار الموجودة بها،من خلال ترميم شامل تقوم به الآثار ومرمموها بجد واجتهاد.

وكشف الدباح أنه قدم شرحا وافيًا لرئيس الوزراء عن مدي تقدم العمل في السور بمعدلات كبيرة ومتقدمة،مشيرا إلي أن رئيس الوزراء أصدر توجيهًا هامًا بأنه لا استثناءات في إزالة أي مبان متعدية على هذا الأثر المهم.
الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور
الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور
الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور
الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور
الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور
الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور
الدباح: اهتمام الدولة بسور مجرى العيون غير مسبوق .. صور
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