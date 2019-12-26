"الحرية المصري" يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة... ورئيس الحزب يصدر قرارات لدعمهم

نظمت أمانة القاهرة بحزب الحرية المصري، احتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة تحت عنوان " قادرون باختلاف"، بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وطلعت القواس نائب رئيس الحزب، واللواء احمد العزازى أمين القاهرة ورامي زهدي امين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، ومؤمن سيد أمين لجنة الإتصال السياسي، ونرمين ميشيل أمين لجنة التواصل المجتمعى، وهند عاكف أمينة المرأة بالقاهرة، أسماء دهمان أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وعدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان المختلفة.



وتضمن الحفل عرض عدد من قصص نجاح للأشخاص ذوى الإعاقة وتغلبهم على الإعاقة والاندماج في المجتمع، ومنهم

اول كفيف مرشد سياحي، واول محامية صماء، والطفل المعجزة واول بطلة العالم في الكاراتيه، ومبتكر أول تطبيق لتعليم طريقة برايل للأطفال المكفوفين من سن ٤ - ٦ سنوات.



وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع، قائلا " إن منهم نماذج حققت نجاحات وبطولات كبيرة في المجالات المختلفة، فهم يعطون دروسا للمجتمع بأكمله بقدرتهم على العمل وتحقيق النجاح والحصول على الجوائز لمهاراتهم".



وأضاف حسب الله، أنه بمناسبة الاحتفالية عرضت توصيات من امانة القاهرة لاعتمادها بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم اتخاذ عدد من القرارات تعرض على أعضاء المكتب السياسي بالحزب ومنها إعفاء جميع الأشخاص ذوى الاعاقة من دفع رسوم الحزب، وقيام مقرات الحزب في المحافظات المختلفة والتي وصلعددخا لـ ٤٥٤ مقرا، بتوفير كافة سبل الإتاحة والاندماج المجتمعى للأشخاص ذوى الإعاقة وتم تكليف كافة أمناء المحافظات بالعمل علي توفير كافة سبل الإتاحة وإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد أنه لولا وجود إرادة سياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أطلق عاما لذوي الإعاقة واصدر قانونا لهم لما حصل الأشخاص ذوو الإعاقة على حقوقهم، قائلا نحن أمام رئيس لديه ارادة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة وإعطاء الحقوق، فتشعر كأنه اب ورئيس بدرجة مواطن وهو ما تلاحظه خلال لقاءاته وتكريمه لهم نجد أمامنا ابا يكرم أبناءه.



وقال اللواء أحمد العزازى امين الحزب بالقاهرة، إن الاحتفالية تأتي من إعلان الأمم المتحدة باعتبار ٣ ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة نجد أن هناك اهتماما قويا من القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين التنفيذي والسياسي، فتم إنشاء المجلس القومي للإعاقة والكشف المبكر عن العمى، وعلى المستوى السياسي وجود ٨ أشخاص من ذوي الإعاقة بمجلس النواب.



وأضاف العزازى خلال كلمته في الاحتفالية، أن المشرع القانوني اهتم بقضايا ذوي الإعاقة وتخصيص نسبة لهم في المشاركة في الانتخابات، وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهيل العقبات للادلاء بأصواتهم سواء في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية او الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه على المستوى الحزبي هناك أمانة قوية وفعالة للأشخاص ذوى الإعاقة وفي كل أمانة فرعية هناك أمين للأشخاص ذوى الإعاقة يستمع ويتجاوب مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكدت الدكتورة هيام عبدالرشيد امين ذوي الإعاقة بحزب الحرية أمانة القاهرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام حقوق الأشخاص والعمل على التوعية، قائلة "الدولة القوية لا تبني على العواطف وإنما تبني على احترام الحقوق".



وأشادت باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية ذوي الإعاقة واعطائهم حقوقهم التي اهدرت على مدار سنوات طويلة.



وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين لهم بصمات نجاح في المجالات المختلفة سواء كانت رياضية او اجتماعية او علمية.