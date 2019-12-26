وزير النقل ومحافظ الدقهلية يزوران نادى جزيرة الورد بالمنصورة | صور

زار المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وعدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس نادى جزيرة الورد بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة.



وكان فى استقبالهم طارق عبد الهادي ، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد ، و أعضاء مجلس الادارة وقاموا بجوله تفقديه بالنادى .



واشاد كامل الوزير والدكتور أيمن مختار ، بالتطورات داخل النادى ووجهوا الشكر لمجلس الادارة علي الجهد المبذول داخل النادي.



وحرص كامل الوزير على كتابة رساله للنادى جاء فيها " فى اول زيارة إلى النادى جزيرة الورد بالمنصورة سعدت جدا بما رأيته من مستوى متميز لنادى اجتماعى خدمى متميز واشكر كل القائمين عليه وفقهم الله لخدمة شعب واهل المنصورة .. تحياتى وتمنياتى بالتوفيق .. الفريق كامل عبد الهادى الوزير .. وزير النقل والمواصلات واحد ابناء مركز المنصورة " .