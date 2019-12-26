برلماني: أتوقع مزيدا من الجنون والتهور والإرهاب في سياسات أردوغان

قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أنه يتوقع مزيدا من التصرفات العدوانية والتهور والإرهاب والجنون من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفترة القادمة، و مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا 2023 والتي من المحتمل أن تجري قبل ذلك في 2022.



وقال في بيان له اليوم، سنرى المزيد من التصرفات الاستعمارية الجنونية من جانب أردوغان. والعمل على التمدد والهيمنة جنوبا وفي البلاد العربية سواء سوريا او لبنان أو غيرهما، فأردوغان يسعى لاستعادة الحكم العثماني لدول الشرق الأوسط، خصوصًا أن تركيا تشعر بالغربة في محيطها الأوروبي، والقارة الأوروبية بالكامل ترفض ضمها في ظل حكم أردوغان الإرهابي الهوية.



وشدد على أن التصدي السياسي والإقليمي الحاسم لأردوغان هو ما سيردعه تماما ويربك أجندته ويعيده للصواب.