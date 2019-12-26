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رياضة

البنك الأهلي يسعى للحفاظ على الصدارة بمواجهة بترول أسيوط الأحد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:17 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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رباب الهوارى
واصل فريق البنك الأهلي استعداداته القوية لمواجهة فريق بترول أسيوط في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،يوم الأحد المقبل في اللقاء الذي سيقام علي ملعب البنك الأهلي .

يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء محتلا صدارة المجموعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية علي فريق بني سويف صاحب المركز الثانى ،ولذلك يستعد لاعبو البنك الأهلي لحصد الثلاث نقاط أمام فريق بترول أسيوط وتأكيد صدارة المجموعة .

ومن جانب أخر يدخل فريق بترول أسيوط اللقاء رافعا شعار لابديل عن الفوز ومواصلة الانتصارات بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية علي فريق تليفونات بني سويف .

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الأول برصيد 21 نقطة ، بينما فريق بترول أسيوط يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة .
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