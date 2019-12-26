محافظ بني سويف يكرم السابق تقديرا لجهوده التنموية

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحافظ السابق المستشار هاني عبد الجابر على ما بذله "خلال توليه مسؤولية الإقليم " من جهود كبيرة أسفرت عن مشروعات قومية وتنموية وخدمية في عدد من القطاعات الحيوية ، في اطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.



وأهداه المحافظ الحالي المصحف الشريف ودرع المحافظة ، معربا عن كامل احترامه وتقديره لعظم عطائه وجهده في الدفع بجهود التنمية للنهوض بالمجتمع السويفي ، مهنئا له بعودته للقضاء ، متمنيا له مزيدا من النجاح والعطاء .



وقال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، إن المستشار هاني عبد الجابر قيمة وقامة وطنية من الطراز الفريد ، مثنيا على تعاونه معه، وأنه بادر باطلاعه على كافة الملفات وتفاصيل المشروعات بالمحافظة ، مشيرا إلى أنه حرص على الالتقاء به وشكره قبل أن يبدأ مهام المسئولية ، مؤكدا على أنه لا يتردد أبدا في الاتصال به اذا تطلب الأمر الاستفسار عن تفاصيل أي موضوع ، حيث يجد الترحيب منه والحرص على توضيح التفاصيل بدقة .



وأشار غنيم إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات تعمل بحرفية وبأسلوب مؤسسي ، وهو الأمر الذي يسهل من المسؤولية على المسئولين الجدد ، لنبدأ من حيث انتهى السابقون ولنكمل البناء وليس لنعيد الخطوات من جديد ونهدر الوقت والجهود المبذولة ، وذلك بالتوازي مع تنفيذ التكليفات والتوجيهات الجديدة ، والرؤية التنموية للدولة ، والعمل على اقتحام التحديات الأخرى التي تعوق جهود الدولة ، مع التفكير خارج الصندوق ، واستكمال الحلقات الباقية من خطة التنمية الشاملة والمستدامه التي تستهدفها الدولة .



ومن جانبه أعرب المستشار هاني عبد الجابر عن تقديره لهذه اللفتة الجميلة التي أسعدته ، متمنيا للمحافظ الحالي كل النجاح والتوفيق، حيث ذلك يصب في مصلحة المواطن السويفي وينعكس بالإيجاب على مستوى حياته وظروفه المعيشية ، مؤكدا على أنه دائما على استعداد دائم في خدمة الوطن في أي مجال أو موقع أو مسؤولية .



وعقب ذلك انتقل محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم يرافق المستشار هاني عبد الجابر لحضور حفل التكريم ، الذي نظمه نادي القضاة بالمحافظة ،على شرف تكريم محافظ بني سويف السابق ، حيث حضر الحفل جمع غفير من القضاة وأعضاء مجلس النواب والتنفيذيين والاعلاميين ، في أجواء سادت فيها روح الوفاء والعرفان بالجميل .



وجاءت كلمات الحضور جميعها تمدح صنيع المستشار هاني عبد الجابر على صعيد العمل التنفيذي ، الذي أسفر عنه كثير من المشروعات ، وعلى صعيد القضاء ومابذله من جهود لترسيخ العدل والعدالة والقانون ، وركزت الكلمات أيضا على اللفتة الطيبة والتقليد الجديد لمحافظ بني سويف الجديد الشاب الذي اختارته القيادة السياسية ليستكمل جهود التنمية ، حيث حرص على تكريم المحافظ السابق ، ومرافقته لحفل التكريم بنادي القضاة .