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رياضة

هل يتفوق أبناء المنيا على محاربي شبان قنا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:13 م
نادي المنيا
نادي المنيا
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رباب الهوارى
يخوض الفريق الأول بنادي المنيا مواجهة صعبة وقوية مع أبناء كمال الزين، في اللقاء الذي سيقام الأحد المقبل علي ملعب فريق شبان قنا في الجولة الحادي عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

شهدت الجولة السابقة فوز فريق المنيا علي فريق طهطا بهدفين لهدف ، بينما تعادل فريق شبان قنا خارج الديار مع فريق سوهاج بدون أهداف .

ويسعي طارق السيد المدير الفنى لفريق المنيا مواصلة النتائج الجيدة وعودة الانتصارات، لذلك ستكون مواجهة قوية وصعبة من جانب الطرفين ، ويرفع لاعبي الفريقين بها شعار لابديل عن الفوز .

يدخل فريق المنيا اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد 18 .
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