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رياضة

لماذا لم يظهر شعار بطل كأس العالم على قميص ليفربول أمام ليستر سيتي؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد في شباك مضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولاحظ عشاق ومتابعو ليفربول عدم وجود الشعار الخاص بلقب كأس العالم للأندية الذي حصده الريدز بعد الفوز على فريق فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية بهدف نظيف حمل توقيع روبيرتو فيرمينو.

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أن نادي ليفربول حصل على إذن من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بإرتداء الشارة الذهبية التي تمنح للفائز بكأس العالم للأندية، في مباراة واحدة فقط خلال فترة الإجازة، وستكون بالجولة المقبلة أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها يوم 29 ديسمبر المقبل.

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي، أن الفريق لن يتمكن من وضع الشارة وتغيير قميصه في منتصف الموسم، قبل أن يقبل التماس الريدز ويوافق على ظهوره لمباراة واحدة ستكون ضد ولفرهامبتون.

لكن ليفربول يمتلك إمكانية لتقدم طلب رسمي لوضع الشعار على قمصانه في بطولة دوري أبطال أوروبا، وإذا أراد الظهور بها في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول المباراة المقامة حاليًا مع ليستر والتي إنتهى شوطها الأول متصدرًا جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتي صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.
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