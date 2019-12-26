حسن مكاوي: افتقدنا شهامة ولاد البلد.. والأحياء الشعبية كونت شخصيتي| فيديو

قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق وعضو المجمع العلمي المصري، إنه نشأ في أسرة متوسطة الحال في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب، موضحا أن والدته كانت "مؤهل متوسط" ربة منزل، ولديه 5 أشقاء وترتيبه الثاني، وجميعهم مؤهلات عليا.



وأضاف «مكاوي» خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، أنه اكتسب الكثير من الصفات والسمات التي تميز الأحياء الشعبية منها حب العمل والمثابرة على الاجتهاد، خاصة ان البيئة تساعد علي بناء شخصية الانسان.



وأشار، إلى أن والده كان يعمل مهندسا، وعمل وكيل وزارة في مرفق المياه، وعمل مفتشا بالقوات المسلحة، موضحا أنه تعلم من والده الحرية والمسئولية والاعتماد على الذات والاستقلالية وهذا ما انعكس علي شخصية الاستقلالية.



وأوضح أنه يحترم الرأي والرأي الاخر، حتى وان اختلف في وجهات النظر، مشيرا إلى أن طبيعة الحياة تعتمد على التنوع وتعدد وجهات النظر، خاصة ان الإنسان لم يخلق كاملا واحتمال يصيب او يخطئ ولذلك يجب احترام الاخرين وتقبل الاخر.



ولفت إلى أن طبيعة الحياة في المناطق الشعبية بها تلاحم و شهامة ولاد البلد التي نفتقدها الآن، منوها إلى أن مجتمعنا بحاجة إلى وجهات نظر مختلفة وتبادل الآراء، والصواب هو الذي يستمر لينجح في النهاية.