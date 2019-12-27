حصاد 2019.. تعرف على 14 ميزة لـTwitter خلال العام

شهد موقع التدوينات المصغرة الشهير تويتر "Twitter"، خلال عام 2019، العديد من التحديثات التي جلبت المزيد من المميزات للمنصة، حيث قد أطلقت شركة تويتر الكثير من الميزات الجديدة للمستخدمين والتي من أبرزها ميزة إخفاء الردود وميزة المصادقة الثنائية بدون رقم الهاتف وغير ذلك الكثير.





ونستعرض أبرز ما قدمته شركة تويتر من مميزات للمستخدمين خلال عام 2019:





1. ميزة عرض التغريدات حسب الأهمية:

أعلنت تويتر يوم 15 يناير 2019، عن إطلاق ميزة عرض التغريدات حسب الأهمية أو الترتيب الزمني إلى مستخدمي تطبيقها على نظام أندرويد، وذلك بعد ما يقرب من شهر على إطلاق الميزة على هواتف آيفون، وتتيح هذه الميزة التبديل بين طريقتي العرض بسهولة من خلال النقر على زر "النجوم" الموجود أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، فإذا كان المستخدم يحب رؤية التغريدات حسب الأهمية في أغلب الوقت، سوف تظهر له الشركة المالكة للمنصة التغريدات حسب الأهمية افتراضيًا ما لم يغير المستخدم طريقة العرض.





2. ميزة نيوز كاميرا:

أفادت بعض التقارير في شهر فبراير 2019، بإن موقع التدوينات المصغرة تويترTwitter، قام بتطوير خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات مكتوبة على الصور والفيديوهات، على غرار موقع "سناب شات" ويطلق عليها "نيوز كاميرا أو "كاميرا الأخبار"، وهي تسمح للمستخدمين بإضافة تعليقات توضيحية إلى الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر.





3. ميزة إخفاء الردود:

أطلقت تويتر يوم 21 نوفمبر ميزة إخفاء الردود Hide Replies لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف منحهم مزيدًا من التحكم بالمحادثات التي تجري على الموقع، والتي سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تطويرها في شهر مارس 2019، وتعد هذه الميزة جزءًا من جهود تويتر لإزالة المحتوى المسيء، وأوضحت الشركة أن المستخدمين سيكونوا قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة تظهر على التغريدات.





4. ميزة الإبلاغ عن التغريدات المسيئة:

أعلنت شركة تويتر في شهر مارس 2019، أنها تعمل ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدم وتسهيل عملية الإبلاغ عن التغريدات المسيئة التي تنتهك خصوصيته، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إبلاغ موقع تويتر عما إذا كان شخصا ما قد شارك سواء رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو عنوان منزلك أو أي تفاصيل شخصية خاصة بك.





5. ميزة الاشتراك في المحادثات الفردية:

أكدت شركة تويتر في شهر مارس 2019، أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاشتراك في المحادثات الفردية التي تجري على الموقع، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة التي أضافتها الشركة مؤخرا مثل تطوير كاميرا جديدة على منصتها تشبه ميزاتها تلك الموجودة على سناب شات وإنستجرام.





6. ميزة التحقق من الحسابات:

على غرار العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك وتويتر وانستجرام، طرح موقع تويتر ميزة التحقق من الحسابات الشخصية، بما في ذلك الشخصيات العامة والمشاهير والعلامات التجارية الشهيرة، للتأكد من أنه هذا الحساب حقيقي وليس مزيفًا.





7. ميزة إخفاء الرسائل المباشرة:

عمل تطبيق التدوينات المصغرة الشهير تويتر على تحسين تجربه مستخدميه، ولذلك باختبار ميزة جديدة لإخفاء الرسائل المباشرة،حيث تهدف هذه الميزة إلى كبح الرسائل المسيئة وغير المرغوب فيها، وتعمل الميزة على وضع الرسائل التي قد تحتوي على محتوى مسيء في صندوق بريد منفصل يسمى الـرسائل الإضافية، ثم وضع الـرسائل الإضافية في مجلدات طلبات الرسائل، حيث يتم إرسال الرسائل القصيرة من الأشخاص الذين لا يتابعون حساب المستخدم ويجب فتحها يدويًا من قبل المستخدم لقراءة الرسالة، على غرار ميزة رسائل المرشحة Filtered messages.





8. إيقاف ميزة إرسال التغريدات عبر الرسائل القصيرة (SMS):

لحماية حسابات مستخدميها، وتحسين نظام المصادقة الثنائية الخاص بها، أعلنت الشركة المالكة لمنصة تويتر "Twitter" خلال شهر أغسطس 2019، عن تغيير كبير في تأمين النظام، خاصة ميزة إرسال التغريدات عبر الرسائل القصيرة (SMS)، وذلك بعد أيام من اختراق حساب المؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي "Jack Dorsey" بسبب ثغرة أمنية مرتبطة بهذه الميزة.





9. ميزة جدولة التغريدات على هواتف آيفون:

طرحت الشركة المالكة لموقع التغريدات القصيرة تويتر "Twitter" في شهر سبتمبر 2019، ميزة جديدة لنظام التشغيل الخاص بهواتف آيفون iOS، والتى سبق أن اختبرتها الشركة في شهر يونيو الماضي، بحيث تظهر التغريدات حول هذه الموضوعات محددة مباشرة داخل الجدول الزمني، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة ما يصل إلى خمس قوائم من التغريدات كخطوط زمنية بديلة داخل التطبيق، مما يسمح لمستخدم الانتقال بسرعة بين مجموعات مختلفة من الحسابات مباشرةً من خلال الشاشة الرئيسية.





10. ميزة الوضع الليلي:

طرحت منصة تويتر ميزة الوضع الليلى في شهر أكتوبر 2019، والتى تتيح للمستخدمين تقليل سطوع الخلفية البيضاء، مع إضافة اللون الأزرق الأكثر راحة للعين، ولكن على التطبيقات الأخرى التي سبقت تويتر في طرح الميزة ضمن إعدادتها، أجرى موقع التدوينات المصغرة بعض التعديلات على تلك السمة، مع تغيير للأنماط المظلمة على مستوى النظام، فقد بدأت تويتر تختبر وضعًا جديدًا يسمي إطفاء الأنوار "lights out" لتطبيقها على أندرويد، حيث سبق وأعلنت عن هذه الخاصية في شهر مارس الماضي.





11. حظر ميزة إعادة التغريدات المسيئة:

أعلنت الشركة المالكة لموقع التغريدات القصيرة تويتر "Twitter" خلال شهر نوفمبر 2019، إنها لن تسمح للمستخدمين بالإعجاب بالتغريدات المسيئة أو الرد عليها أو مشاركتها أو حتى إعادة تغريدها، خاصة التى تخرق القواعد مثل تغريدات الشخصيات المهمة من السياسيين.





12. ميزة المواضيع (Topics):

أطلقت شركة تويتر "Twitter" في شهر نوفمبر 2019، ميزة جديدة تسمي المواضيع Topics، وتساعد هذه الميزة مستخدمي المنصة على عرض التغريدات مخصصة في موضوعات معينة دون غيرها أو لها صلة بموضوع محدد، وتتيح ميزة Topics الجديدة للمستخدمين متابعة أكثر من 300 موضوع في وقت واحد، تشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك الرياضة، والترفيه، والألعاب، بنفس الطريقة الحالية في متابعة الحسابات الفردية على المنصة، بحيث تظهر التغريدات المتعلقة بهذه الموضوعات والتي لها مصداقية مباشرةً داخل الجدول الزمني.





13. ميزة جدولة التغريدات عبر نسخة الويب:

أعلنت تويتر يوم 20 نوفمبر 2019، عن طرح نسخة تجريبية من ميزة جدولة التغريدات، والتي يمكنك استخدامها مباشرة من تطبيق تويتر على الويب، والتي تساعد المستخدمين على تجهيز التغريدات لإطلاق منتج بشكل أكثر تنسيقًا أو التغريدات المتعلقة بالإعلان عن الأخبار.





14. ميزة المصادقة الثنائية بدون رقم الهاتف: