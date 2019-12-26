نادى رمضان صبحى سابقا | سارة عصام لاعبة كرة قدم بـ ستوك سيتي

كشفت سارة عصام، لاعبة كرة القدم المصرية المحترفة بنادى ستوك سيتي، عن أكبر عقبة واجهتها فى رحلتها الإحترافية، موضحة أن البرد القارس كان أكتر شئ يؤرقها.



وتابعت سارة عصام خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"مدينة ستوك سيتي تشهد طقسا متقلبا طوال العام، مردفة:"فى البداية كنت بلبس هدوم كتير جدا وكنت بقول ازاى هكمل فى الجو ده، ولكن مع الوقت تاقلمت".



ونجحت صاحبة الـ 21 عاما، فى تحقيق نجاحات كبيرة مع فريق ستوك سيتي للكرة النسائية، بعد رحيلها عن نادى وادى دجلة، ويشار إلى أن رمضان صبحى لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى كان يلعب لنفس الفريق معارا من النادى الأهلى.