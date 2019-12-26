دوري القسم الثاني.. ديروط يبحث عن معجزة والفيوم يسعى لتحسين النتائج

واصل الفريق الأول بنادي ديروط استعدادته لملاقاة فريق الفيوم ،الأحد ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.



يسعي وبقوة لاعبي فريق ديروط لحصد الثلاث نقاط للهروب من شبح مؤخرة الجدول حيث يحتل فريق ديروط المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط ،بعد سلسلة نتائج سلبية في الجولات السابقة.



يذكر أن فريق ديروط يحتاج لمعجزه لتحسين وضع الفريق حيث انه قد خاض 10 مواجهات حقق خلالهم فوز وحيد ،وتعادل بلقاءين ، وخسر 7 مواجهات.



ويسعي الفريقان لحصد نقاط اللقاء حيث شهدت الجولة السابقة خسارة ديروط من فريق الألومنيوم ، وايضا خسارة فريق الفيوم من فريق الإعلاميين.



يدخل فريق ديروط اللقاء محتلا المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط ، بينما فريق الفيوم يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.



ويقود فريق الفيوم محمد يوسف المدير الفنى السابق لفريق ديروط وذلك يجعل مهمة لاعبي ديروط أصعب حيث أنه يعلم جيدا امكانيات كل لاعب ونقاط القوة والضعف في الفريق.

