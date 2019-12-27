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منوعات

قطة تفسد احتفال عائلة سيئة الحظ بالكريسماس.. شاهد ما حدث

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
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هدير علاء
تسببت قطة في إفساد احتفال عائلة سيئة الحظ بـ"الكريسماس"، وجاء ذلك بعد أن تسللت إلى مطبخ العائلة ليلًا وشرعت في التهام الطعام الذي كان مخصصًا لهذه المناسبة، وأحدثت حالة من الفوضى العارمة.

ونشرت سيدة تُدعى "كيرستي مكديرموت"، من مدينة "دﺑلن"، عاصمة أيرلندا، عدة صور توضح حالة الفوضى التي أحدثتها القطة في مطبخ منزل والديها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحة أن القطة تسللت إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، وكان أفراد العائلة نائمين في الطابق العلوي آنذاك.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القطة التهمت الدجاج الذي كان من المقرر أن تتناوله العائلة خلال احتفال عيد الميلاد، وحاولت كذلك التهام اللحوم التي كانت قد تُركت على طاولة المطبخ كي يذوب الثلج عنها، لكن الغطاء البلاستيكي الذي يغلف اللحوم حال دون ذلك.

ونشرت "مكديرموت" بعد ذلك لقطات للقطة التي تسببت في هذه الفوضى، مشيرة إلى أنها مملوكة لجيران العائلة، وأن مالكيها سافروا خلال عطلة الكريسماس، وأضافت أن هذه القطة كثيرًا ما تحاول التسلل إلى منزل والديها.

وسرعان ما لاقت تغريدة "مكديرموت" تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، الذين أعربوا عن تعاطفهم مع العائلة، كما تحدث البعض عن مواقف مماثلة تعرضوا لهم بسبب الحيوانات الأليفة.
قطة تفسد احتفال عائلة سيئة الحظ بالكريسماس.. شاهد ما حدث
قطة تفسد احتفال عائلة سيئة الحظ بالكريسماس.. شاهد ما حدث
قطة تفسد احتفال عائلة سيئة الحظ بالكريسماس.. شاهد ما حدث
قطة تفسد احتفال عائلة سيئة الحظ بالكريسماس.. شاهد ما حدث
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