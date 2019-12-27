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مرأة

٢٧ ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. 

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 27 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وروحا استقلالية وتحتاج دائما للشعور بحريتك. أنت أيضا على استعداد دائم لمساعدة الآخرين، لكنك تميل للسيطرة مما يجعلك تعيش تحت ضغط عصبي في حياتك الخاصة. 


نصيحة: 

عام ٢٠٢٠ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

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