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رياضة

استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أنهت إدارة الأهلي كل الإستعدادات للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

واعدت الإدارة التنفيذية بقيادة العميد محمد مرجان خطة شاملة للإحتفالات في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

ووجه مرجان كل أعضاء الإدارة التنفيذية بضرورة بذل أقصي جهد لتوفير خدمات مريحة لأعضاء القلعة الحمراء.

وعلي جانب آخر، أشاد محمد مرجان بفوز فريق السلة للسيدات ببطولة دوري المرتبط اليوم علي حساب الجزيرة.
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
استعدادات خاصة بالأهلي لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية.. صور
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